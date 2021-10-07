"فوازير".. محمد هنيدي يفجر مفاجأة حول أعماله المقبلة





ويؤدي "هنيدي" في الفيلم دور عقلة الإصبع، وهو من تأليف "عمر طاهر"، واخراج "اسلام خيري"، وإنتاج "وليد صبري".





كما تحدث أيضا "هنيدي" عن رغبته الشديدة في تقديم الفوازير ثانية قائلا:"نفسي ـقدم فوازير... فيها متعة غير عادية للمثل الكومديان" وتابع معلقًا على فوازير "أبيض وإسود" التي قدمها سابقًا:"كانت رائعة... عملنا حوالي 200 فيلم"، كما تحدث عن مشاركته قريبًا في تجربة جديدة للفوازير :"الفكرة جاهزة وهي استعراضية كوميدية.. هتتجهز قريب".





يذكر أن "هنيدي" ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى منه بشكل نهائى بعد أسبوعين وهو من بطولة النجوم محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى، ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

حل النجم محمد هنيدى ضيفًا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc في اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، واستقبله الجمهور إستقبال حار وترحيب قوي.تحدث "هنيدي" عن سبب تأخر عرض فيلم "كينج سايز" قائلا:"اللي عطله شوية التحضير له... هو فيلم حلو جدا جدا... هيخلص بعد الجواهرجي علطول"، وتابع قائلا: "الفيلم أخذ الكثير من المجهود والوقت بسبب المؤثرات البصرية والجرافيك المستخدم.