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شبح الإقالة يطارد مدرب نيوكاسل يونايتد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:30 م
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
وكالات
قال مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس، اليوم الخميس، إنه ربما يفقد منصبه بعد استحواذ مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف بروس الذي سيخوض مباراته رقم ألف في مسيرته التدريبية عندما يستضيف نيوكاسل منافسه توتنهام هوتسبير في 17 أكتوبر أنه سيتفهم تماماً قرار الملاك الجدد إذا أرادوا تغييره.

وقال لصحيفة ديلي تليغراف: "أرغب في الاستمرار والحصول على فرصة لأظهر للملاك الجدد ما يمكنني فعله، لكن يجب أن أتحلى بالواقعية، قد يرغب الملاك الجدد في التعاقد مع مدرب جديد لتنفيذ خططهم، يرغب الملاك الجدد في العادة في التعاقد مع مدرب جديد، قضيت فترة طويلة بما يكفي في عالم التدريب لفهم ذلك".

وتعرض بروس البالغ عمره 60 عاماً والذي تولى المسؤولية في يوليو 2019 لانتقادات كبيرة بعد بداية سيئة للموسم يحتل بسببها نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري دون أي انتصار بعد سبع مباريات.

وأضاف بروس: "قلت منذ اليوم الأول لسماع أخبار الاستحواذ إنه أفضل شيء بالنسبة للنادي، أساند أي قرار يدفع هذا النادي إلى الأمام، لن أشعر بالمرارة أو الغضب حيال أي قرار مهما حدث، بالطبع سأشعر بالحزن إذا فقدت وظيفتي، إنها الوظيفة التي أردتها طوال حياتي.. وبقدر ما كانت صعبة كنت فخوراً للغاية بتدريب نيوكاسل يونايتد، لن يتغير ذلك أبداً".

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