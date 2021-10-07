عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ضم عنصر جديد لجهازه المعاون في الفريق الأحمر.





وقرر موسيماني ضم محلل أداء جديد في جهازه المعاون بفريق الأهلي ليعوض رحيل يوشا فالوديا.





وأعلنت شركة إم تي سبورتس التي تملكها مويرا زوجة موسيماني انضمام كايل سولومون محلل الأداء إلى الجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي في فريق الأهلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



