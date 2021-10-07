Advertisements

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:32 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
قرر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ضم عنصر جديد لجهازه المعاون في الفريق الأحمر.

وقرر موسيماني ضم محلل أداء جديد في جهازه المعاون بفريق الأهلي ليعوض رحيل يوشا فالوديا.

وأعلنت شركة إم تي سبورتس التي تملكها مويرا زوجة موسيماني انضمام كايل سولومون محلل الأداء إلى الجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي في فريق الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موسيماني مساعد موسيماني الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

فاركو يخطف موهبة دجلة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ ساعتين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بوجبا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ ساعتين

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"بفستان أخضر أنيق".. نرمين الفقي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

منذ نصف ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ نصف ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن راتب موسيماني ومساعديه في الأهلي

محلل الأداء الجديد يبدأ عمله اليوم خلال مران الأهلي

صدام بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

موسيماني يحدد المدرب العام الجديد في الأهلي

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

11:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements