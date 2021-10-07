المريخ يستضيف الداخليه في القسم الثاني





يحل الفريق الاول للكره بنادي الداخليه ضيفه على نظرها المريخ البورسعيدي في المباراه التي ستقام غدا الجمعه في تمام الساعه الثانيه والنصف عصرا ضمن لقاءات الجوله الثانيه للمجموعه الثانيه بدوري القسم الثاني





يتطلع أصحاب الملعب لتحقيق أول انتصار بالموسم الجديد بعد التعادل في الجولة الماضية امام بلبيس والتي انتهت 2/2 .





يقود فريق المريخ البورسعيدي فنيا أحمد عبد العزيز ”الزيز ” ، وهو الذي يتولى مهمه الفريق منذ الموسم الماضي .





قائمه فريق الداخليه فين تعيش بالفوز الذي حققه على بتروجيت خلال الجولة الماضية بنتيجة 4/3.





ويحتل الداخلية المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، فيما يتواجد المريخ في المركز السادس برصيد نقطة واحدة