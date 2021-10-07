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وزيرة التضامن: "أهالي سيناء بخير.. ومش هنسيب ركن مهمل في مصر" (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:34 م
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنهم يدعمون أكثر من نصف أسر سيناء من خلال موازنة الدولة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، مضيفة: "أسر سيناء بخير".

تنمية سيناء 
وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر بأكملها سيتم تنميتها، مضيفة: "مش هنسيب ركن أو ربع فيها مستبعد أو مهمل، وسيناء على رأس أولوياتنا"، لافتة إلى أن سيناء تحظى بأهمية بالغة من الوزارة.

وزيرة التضامن
وأضافت وزيرة التضامن، أن عدد الأسر التي تحصل على تكافل وكرامة بسيناء تم زيادتها، لافتة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي وغذائي لنحو 5 آلاف أسرة من أسر الشيخ زويد ورفح.

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وزيرة التضامن نيفين القباج سيناء تنمية سيناء

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