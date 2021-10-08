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عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
كيروش
كيروش
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، مشاركة محمد صلاح فى مركز الجناح الأيمن، ورمضان صبحي فى مركز الجناح الأيسر.

كما استقر كيروش على أن يشارك عبد الله السعيد تحت رأس الحربة، وفى الخط الأمامي سيتواجد مصطفى محمد.

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