عاجل| قيس سعيد ينهي تكليف محافظ ولاية قابس.. ويناقش مع "بودن" تشكيل الحكومة

أصدر رئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف منجي ثامر بمهام والي قابس ابتداء من غداً الجمعة.

واستقبل قيس سعيّد، اليوم الخميس، المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن رمضان، لمناقشة ملف تقدم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة، حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات، وفقاً لبيان صحفي لمؤسسة الرئاسة.

وكان سعيد قد كلّف يوم 29 سبتمبر الماضي نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصل 16 منه.