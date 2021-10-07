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وزير العدل: استحداث نظام تجديد الحبس أون لاين بالقضايا الجنائية (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:38 م
المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل
كساب أحمد
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المحاكم المصرية لديها ميزة إقامة الدعوى عن بعد، وتملك أرشيف إلكتروني لمختلف القضايا، فضلا عن أنه يوجد مكتب بعدد كبير من المحاكم يجري فيه قيد الدعاوي والاستعلام عنها في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث عن الموظفين.

نظام تجديد الحبس عن بعد
وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تم استحداث نظام تجديد الحبس أون لاين في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام ستعمل جميع محاكم الاستئناف بنظام تجديد الحبس عن بعد.

وزير العدل
وتابع أن عدد القضايا في مصر وصل إلى 11 مليون قضية في السنة، موضحا أن ذلك يعكس الثقة في القاضي، لأن المجتمع المتحضر يلجأ إلى القضاء بدلا من أخذ الحق بالذراع، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين في القضاء دفعتهم إلى تقديم الدعاوي والقضايا مردفا: "إذا لم أكن أثق في هذا القضاء لن أذهب إليه".

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