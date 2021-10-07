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"عم مرعي".. تعرف على الشخصية التي أثرت في حياة "هنيدي" ودعته لكتابة عمل فني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:42 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
مي مرسي
استضافت الإعلامية منى الشاذلي اليوم في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" الفنان محمد هنيدي، والذي كشف من خلال لقائه عن تفاصيل كثيرة حول أعماله الفنية ومواقف طريفة في التصوير.

وفاجأ محمد هنيدي من خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، جمهوره بأول تجربة للكتابة له، حيث يقوم بكتابة شخصية تسمى "عم مرعي"، حيث أنها من الشخصيات التي أثرت في حياته بشكل كبير، مما دعاه إلى كتابة عمل عنه.

وتابع "هنيدي" متحدثا عن شخصية "عم مرعي" قائلا أنه كان جار لهم، ودائما كان يتشاجر مع زوجته، ويعمل بائع فاكهة.

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محمد هنيدي الفجر الإعلامية مني الشاذلي اخبار الفجر الفني

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