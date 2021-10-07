محمد هنيدي يكشف عن أكثر أعماله المحببة لقلبه



حل النجم محمد هنيدي ضيفًا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc في اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، واستقبله الجمهور إستقبال حار وترحيب قوي.





أكد "هنيدي" اليوم خلال لقائه مع "منى الشاذلي" أن أكثر أفلامه التي يحب مشاهدتها هو "رمضان مبروك أبو العلمين حموده" وتحدث عن هذه الشخصية قائلًا:"بحب الراجل ده اوي اوي... كنت خايف في البداية من اللهجة الفلاحي متبقاش بنفس اتقان اللهجة الصعيدي".



يذكر أن "هنيدي" ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى منه بشكل نهائى بعد أسبوعين وهو من بطولة النجوم محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى، ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".