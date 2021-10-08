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وزير العدل يكشف أسباب تأخر تعيين القضاة (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:17 ص
عمر مروان
عمر مروان
كساب أحمد
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وهي مدينة ذكية والرئيس السيسي وجه بوجود مدينة العدالة داخل حيز مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى إن السبب في تأخر تعيين القضاة هو عدم وجود مقرات للنيابات خاصة أن القاضي يبدأ من منصب وكيل النائب العام.

وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،أن تعيين أعداد جديدة، في حاجة لبناء مقرات جديدة، وحاليا يوجد حركة أسرع في التعيينات لسد الفجوة العددية بين القضاة ووكلاء النيابة.

وأوضح أن مصر ستكون من رواد منظومة القضاء بسبب منظومة تحويل الكلام الشفوي إلي مكتوب وسيتم تطبيقها بناء علي أجهزة متواجدة في المحكمة التي ستقوم بتحويل كلام القاضي إلي صيغة مكتوبة وكذلك المحامي والمتهمين بداخل القاعة لتسهل العمل داخل المحاكم.

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وزير العدل عمر مروان تعيين القضاة

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