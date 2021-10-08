وزير العدل يكشف أسباب تأخر تعيين القضاة (فيديو)

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وهي مدينة ذكية والرئيس السيسي وجه بوجود مدينة العدالة داخل حيز مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى إن السبب في تأخر تعيين القضاة هو عدم وجود مقرات للنيابات خاصة أن القاضي يبدأ من منصب وكيل النائب العام.





وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،أن تعيين أعداد جديدة، في حاجة لبناء مقرات جديدة، وحاليا يوجد حركة أسرع في التعيينات لسد الفجوة العددية بين القضاة ووكلاء النيابة.



