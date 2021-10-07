Advertisements

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:50 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261612 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 799 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 309934 من ضمنهم 261612 حالة تم شفاؤها، و17584 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا منظمة الصحه العالمية كورونا بيان كورونا بيان الصحة الصحه العالمية إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بوجبا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 16 ساعة

"بفستان أخضر أنيق".. نرمين الفقي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

منذ نصف ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ ساعتين

فاركو يخطف موهبة دجلة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

بيان عاجل من إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 1193 حالة إصابة جديدة بكورونا

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 6 حالات وفاة

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

11:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements