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نجيب ساويرس كلمة السر.. محمد هنيدي يكشف سبب سعادته بتكريمه في مهرجان الجونة 2019

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:53 م
محمد هنيدي ونجيب ساويرس
محمد هنيدي ونجيب ساويرس
مي مرسي
استضافت الإعلامية منى الشاذلي اليوم في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" الفنان محمد هنيدي، والذي كشف من خلال لقائه عن تفاصيل كثيرة حول أعماله الفنية ومواقف طريفة في كواليس أعماله.

وكشف محمد هنيدي من خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي عن أول ظهور لعائلته، وذلك في مهرجان الجونة لعام 2019، وعبر عن سعادته لهذا التكريم مؤكدا أن رجل الأعمال نجيب ساويرس اتصل به ليخبره بالتكريم.

وأضاف "هنيدي" متحدثا عن تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019: ""الحاجة اللي هزتني إني لقيت نجوم مصر وأنا داخل بيحيوني بحب، دي النعمة الكبيرة اللي ربنا أدهاني".

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