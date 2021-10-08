نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" (فيديو)

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، تفاصيل الفيلم الشهير "الرصاصة لا تزال في جيبي"، قائلة إن كل من شاركوا في خروج الفيلم للنور كانوا عملاقة في عملهم، معلقة: "تقول سير مجدي يعقوب".





وأشارت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها تعلمت من العاملين بالفيلم الدقة، لافتة إلى أن القوات السملحة ساعدت منتج الفيلم رمسيس نجيب في تنفيذ الفيلم، ووفر له الإمكانيات اللازمة، لافتة إلى أن 75% من مما ورد في الفيلم كانت حقيقية.



