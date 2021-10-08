Advertisements
نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" (فيديو)
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، تفاصيل الفيلم الشهير "الرصاصة لا تزال في جيبي"، قائلة إن كل من شاركوا في خروج الفيلم للنور كانوا عملاقة في عملهم، معلقة: "تقول سير مجدي يعقوب".
وأشارت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها تعلمت من العاملين بالفيلم الدقة، لافتة إلى أن القوات السملحة ساعدت منتج الفيلم رمسيس نجيب في تنفيذ الفيلم، ووفر له الإمكانيات اللازمة، لافتة إلى أن 75% من مما ورد في الفيلم كانت حقيقية.
وطالبت الإعلامية نجوى إبراهيم، أن يكون هناك معرض كتاب للطفل، مضيفة: "نفسي يكون في معرض كتاب للطفل".