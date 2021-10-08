Advertisements

نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
هدى عبدالرازق
كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، تفاصيل الفيلم الشهير "الرصاصة لا تزال في جيبي"، قائلة إن كل من شاركوا في خروج الفيلم للنور كانوا عملاقة في عملهم، معلقة: "تقول سير مجدي يعقوب".

وأشارت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها تعلمت من العاملين بالفيلم الدقة، لافتة إلى أن القوات السملحة ساعدت منتج الفيلم رمسيس نجيب في تنفيذ الفيلم، ووفر له الإمكانيات اللازمة، لافتة إلى أن 75% من مما ورد في الفيلم كانت حقيقية.

وطالبت الإعلامية نجوى إبراهيم، أن يكون هناك معرض كتاب للطفل، مضيفة: "نفسي يكون في معرض كتاب للطفل".

الكلمات المفتاحية

نجوى إبراهيم رمسيس نجيب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 22 ساعة

مارتينيز يرد على تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزها "الرصاصة لا تزال في جيبي".. أفلام جسدت بطولات الجيش المصري بحرب أكتوبر (فيديو)

الفن مرآة.. تعرف على الأعمال الفنية التي شاركت المجتمع في الأزمات المختلفة

الخميس.. أولى حلقات نجوى إبراهيم في "التاسعة مساء" بالتليفزيون المصري

أفلام جسدت نصر أكتوبر.. أبرزها "الرصاصة لا تزال في جيبي" و "الطريق إلى إيلات"

نجوى إبراهيم: عن "الرصاصة لا تزال فى جيبي": 3 مخرجين حضروا تصوير مشهد الاغتصاب

نجوى إبراهيم: كافة المشاهد فى الأعمال الوطنية التي مثلت بها كانت حقيقية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements