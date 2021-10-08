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ليلى عز العرب تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية القادمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:44 ص
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
ولاء عبد الناصر


كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن الأعمال الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث تعيش حالة من النشاط الفنى مابين السينما والدراما والمسرح.

وقالت ليلى عز العرب لـ"الفجر الفني"، " بالنسبة للسينما يوجد فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، أما الدراما يوجد عملين خارج موسم رمضان أحدهما 10 حلقات والآخر 15 حلقة، أما المسرح، فتوجد مسرحية "أبو العربي" تم الانتهاء من الموسم الصيفي ويوجد موسم شتوي، وسيكون هناك سفر لدول عربية.

وكانت آخر أعمال ليلي عز العرب، حكاية «عائلة جيجي»، التي تضم عدد من النجوم أبرزهم ليلى عز العرب، معتز حسين، هدى الأتربي، هند عبد الحليم، معتز حسين، إسلام جمال، نادين، جيسيكا حسام، وإخراج منال الصيفي.

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