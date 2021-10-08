"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل مرض وراثي يصيب الأجنة (فيديو)

كشفت الدكتورة مها زكي، رئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشافها متلازمة تصيب الأطفال بالإعاقة، قائلة إنها اكتشفت جين يسبب متلازمة وراثية يحدث قصر قامة، وصغر حجم الرأس، وتغيرات في العين والشعر ومشاكل صحية في الكلى والقلب.





وأشارت "زكي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" المذاع ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الجين المكتشف الجديد يظهر في الجسم بأشكال مختلفة مما كان يصعب معه التشخيص، موضحة أن المتلازمة التي اكتشفتها تؤثر على نمو العديد من أعضاء الجسم قبل الولادة.





وأضافت أن هذه المتلازمة وراثية واحتمال نقلها من الأزواج الأقارب للأبناء يكون بنسبة 25%، لافتة إلى أن الجين المكتشف يستحيل علاجه عند الزوجين، منوهة بأنهم يكتشفون إصابة الطفل بهذه المتلازمة أثناء الحمل، لافتة إلى أن البحث الذي قامت بها توصل إلى علاج للجين المصاب يساهم في علاج التشوهات في الجنين بنسبة تصل إلى 75%.



