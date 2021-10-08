تعرف على موعد عرض حكاية "على الهامش" لنرمين الفقي

انتهى صناع حكاية “على الهامش” ضمن مسلسل “إلا أنا” اليوم من تصوير آخر مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر عرضه الأحد المقبل عبر شاشة Dmc.



وتجسد الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.



والعمل من بطولة الفنانة نرمين الفقي بجانب كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.