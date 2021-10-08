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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع الكاميروني إريك أيوك لمدة 3 مواسم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تعاقده رسميًا مع الجناح الكاميروني إريك أيوك بعقد يمتد لـ3 مواسم وذلك في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي.

وبعد التعاقد مع إريك أيوك أصبح عدد الصفقات 22 استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ  وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال، وأحمد شريف من سموحة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

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