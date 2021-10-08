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موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي رفض طلب مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن العقوبة التي فرضها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ضده عقب خسارة لقاء كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وقال صادق عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن موسيماني طلب إلغاء العقوبة ولكن الأهلي بدأ تنفيذها بشكل رسمي رافضاً طلب مدربه.

وأشار إلى أن دور زوجة موسيماني في تسويق المدير الفني لا يستطيع أحد إنكاره بدليل إعلانها عن انضمام محلل أداء جديد للجهاز الفني.

وأوضح أن الأهلي تراجع عن صفقة يوسف حسن مهاجم المقاولون في اللحظات الأخيرة.

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