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بوجبا يحسم مصيره من الانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا يرغب في الاستمرار مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخوض بوجبا الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، الموسم الأخير في عقده مع مانشستر منذ انتقاله للفريق في 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بوجبا يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد رغم اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بضمه، بجانب اهتمام يوفنتوس باستعادته.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بوجبا من المتوقع أن ينضم إلى الشريحة العليا للرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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