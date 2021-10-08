وزير العدل يكشف حقيقة إلغاء خانة الديانة من البطاقة (فيديو)

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته، ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية





وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.



