وزير العدل: لا يوجد لدينا مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، كلها أمور مطروحة للنقاش في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتُدرس وعندما يتم الانتهاء منها، ويقرها مجلس الوزراء، تصبح مشروع قانون مقدمًا من الحكومة.





وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه عند إقرار الحكومة مشروع القانون يصبح هذا رأي الحكومة بصفة عامة، موضحًا أن كل ذلك عبارة عن مسائل مطروحة.



