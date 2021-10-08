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وزير العدل: لا يوجد لدينا مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، كلها أمور مطروحة للنقاش في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتُدرس وعندما يتم الانتهاء منها، ويقرها مجلس الوزراء، تصبح مشروع قانون مقدمًا من الحكومة.

وأضاف "مروان" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه عند إقرار الحكومة مشروع القانون يصبح هذا رأي الحكومة بصفة عامة، موضحًا أن كل ذلك عبارة عن مسائل مطروحة.

وكشف وزير العدل، أنه لا يوجد حتى الآن في وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتعديل الإيجار القديم.

الكلمات المفتاحية

وزير العدل مشروع قانون بوابة الفجر الفجر الإيجار القديم

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