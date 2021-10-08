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شقيق السادات يشبهه بـ"أبوزيد الهلالي": "حياته كانت كفاح" (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:46 ص
عفت السادات
عفت السادات
هدى عبدالرازق
قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن حرب أكتوبر لم يُترك فيها شيىء للحظ، وإنما كان كل أمر مخطط ومحسوب.

وأشار "السادات"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس الراحل السادات إتخذ قرار الحرب وهو يعلم عواقبه جيدا، ومن يقف وراء إسرائيل، لافتا إلى أن شركات السلاح الأمريكية رفضت إمداد إسرائيل بالسلاح خوفا من المقاطعة العربية.

وعن علاقته الشخصية بشقيقه الرئيس الراحل السادات، أضاف، "كنت لما أغلط وأنا صغير يطلعني على الترابيزة ويضربني بالحزام"، مشيرا إلى أن السادات كان يتميز بالفراسة وبعد النظر، معقبا: "كان بيقول على أختي الغلاباوية وطلعت صحفية، وكان بيقول عليا الكوماندا طلعت ضابط".

وشبه الرئيس الراحل السادات بـ أبوزيد الهلالي، موضحا أنه كلما مرت السنوات ستكون حجم الدروس المستفادة منه أكبر، مضيفا: "حياة السادات كانت كلها كفاح ونضال، لافتًا إلى أنه شعر بالخوف على الرئيس السادات عندما قرر أن يعقد مبادرة السلام، مضيفا: "روحت أنا وأخويا وقولنا له عايزين نسافر معاك إسرائيل عشان نحرسك".

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حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر السادات

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