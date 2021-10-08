Advertisements

رسميا.. المصري يتعاقد مع أحمد حمودي 3 مواسم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية إجراءات التعاقد مع أحمد حمودي لاعب خط وسط فريق بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد حمودي والبالغ من العمر 31 عامًا كان قد سبق اللعب لصفوف فريق سموحة حيث تألق بين صفوفه لينضم لصفوف المنتخبين الأوليمبي والأول  قبل أن يخوض تجربة احترافية مع فريق بازل السويسري ، لينضم بعدها لصفوف الزمالك قبل انضمامه لصفوف الباطن السعودي الذي عاد منه للانضمام للأهلي قبل أن يشد الرحال إلى صفوف فريق بيراميدز.

أخبار تهمك

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 10 ساعات

بوجبا يحسم مصيره من الانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يكشف مفاجأة عن واقعة الانسحاب أمام الأهلي

منذ 39 دقيقة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة ترفع أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار مفاجىء من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

مارتينيز يرد على تدريب برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

عاجل.. الحكومة ترفع أسعار البنزين

01:12 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements