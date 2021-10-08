رسميا.. المصري يتعاقد مع أحمد حمودي 3 مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية إجراءات التعاقد مع أحمد حمودي لاعب خط وسط فريق بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.





الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد حمودي والبالغ من العمر 31 عامًا كان قد سبق اللعب لصفوف فريق سموحة حيث تألق بين صفوفه لينضم لصفوف المنتخبين الأوليمبي والأول قبل أن يخوض تجربة احترافية مع فريق بازل السويسري ، لينضم بعدها لصفوف الزمالك قبل انضمامه لصفوف الباطن السعودي الذي عاد منه للانضمام للأهلي قبل أن يشد الرحال إلى صفوف فريق بيراميدز.



