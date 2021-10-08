إيطاليا تكرم فيفي عبده.. تعرف على التفاصيل

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعبرت عن سعادته بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وكتبت: “Ciao from Italia مساء الفل أنا لسه واصلة ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.



يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد