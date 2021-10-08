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أحمد سليمان: الشناوي الأجدر بحماية عرين المنتخب

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
أكد أحمد سليمان ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأجدر بحماية عرين المنتخب لأنه الأفضل حالياً على الساحة.

وقال سليمان عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن المنتخب الوطني يحتاج أن يكون له هوية بثبات التشكيل وحدوث تناغم بين لاعبي المنتخب لفترة طويلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الأسبق بقيادة حسن شحاتة الذي عمل معه تعرض لحملات تشكيك منذ بداية عمله وحتى بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وأيضاً نسخة 2008 ولكن كل بطولة كانت بمثابة تحدياً خاصاً للجهاز الفني.

وأوضح أن التعادل مع زامبيا بنتيجة 1-1 بافتتاح تصفيات كأس العالم 2010 كان سببه الرئيسي اعتماد المنتخب على العديد من اللاعبين المحترفين خارج مصر بعكس البطولات القارية التي كانت تشهد معسكرات طويلة.

وأكد أن أسوأ تجربة للمنتخب كانت تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي الذي لعب في عهده 55 لاعباً وأفقد المنتخب هويته المعتادة.

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