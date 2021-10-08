مارتينيز يرد على تدريب برشلونة

أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، عن موقفه بشأن تولي القيادة الفنية لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة خلفا للهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الحالي.





ودخل مارتينيز دائرة ترشيحات إدارة برشلونة لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، خلفًا للهولندي رونالد كومان والذي اقترب من مغادرة النادي الكتالوي، بعد تراجع النتائج مؤخرًا تحت قيادته.





وذكر موقع "footballtransfers" فإن مارتينيز سيكون مهتما بأي فرصة لتدريب برشلونة، لكنه ينتظر المشروع الخاص بالنادي.





وقال المدرب البلجيكي: "أقول دائمًا إنه في كرة القدم، أعتقد أن الأمر يتعلق بالعلاقات ومشروع كرة القدم، ولا يهم مكان العمل، بل الحصول على الوقت لمشروع طويل الأجل وبناء شيء ما".





وتابع: "تُظهر مسيرتي أنني لم أخطط للوصول إلى ما أنا عليه الآن، أنا فقط أنتقل من مشروع إلى آخر، وفي كرة القدم إذا بدأت التفكير في المستقبل فأنت تخسر أداءك وتقلل مما يمكنك القيام به".





واختتم تصريحاته: "أنا سعيد جدًا جدًا بما أقوم به، وأحاول فقط الانتقال إلى الخطوات التالية، وفي النهاية إذا كان علي التوصل لقرار جديد، سأحاول فقط اتخاذ أفضل قرار للجميع".



