أستاذ طرق: رحلة المونوريل من مدينة نصر للعاصمة الإدارية لن تزيد عن 35 دقيقة (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري، إن قطاع النقل حظى باهتمام الدولة منذ 2014 في كل وسائط النقل سواء النقل البري او النقل الجماعي سواء القطار السريع أو قطار المونوريل، مشيرًا إلى أن أعمال التنفيذ في المشاريع المختلفة تعمل على قدم وساق للانتهاء في أسرع وقت وأفضل جودة.





وتابع "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن المونوريل وسيلة نقل جيدة لربط المدن الجديدة بباقي انحاء القاهرة، مشيرًا إلى أن مونوريل العاصمة عبارة عن قطار معلق بطول 65 كيلو عبارة عن 21 محطة علوية، ويتميز بأنه لا يدخل في أي زحامات أو تقاطعات مع الطرق السطحية، وبالتالي نضمن سهولة الحركة، وعدم حدوث أي تعطيل، وهذا من شانه أن يسرع نمو المدن، خاصة ان الطاقة الاستيعابية للمونوريل كثيفة



