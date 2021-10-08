اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" على مستوى الجمهورية

تعقد النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.





وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.





كما دعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا.



