Advertisements

اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء" على مستوى الجمهورية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
تعقد النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

كما دعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديًا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدًا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيًا.

الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء بوابة الفجر الفجر الأطباء

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 18 ساعة

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر أماكن المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء"

فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء

"الأطباء" تخاطب الفرعيات للتأكيد على شروط التصويت في انتخابات التجديد النصفي

انتهاء استعدادات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. و6 يتنافسون على مقعد النقيب في قنا

6 يتنافسون على مقعد نقيب أطباء قنا خلال انتخابات التجديد النصفي

اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء قنا: هدوء أثناء الاقتراع وارتفاع نسبي في التصويت (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements