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قبل ساعات من انتخابات "الأطباء".. ننشر شروط المشاركة وخطوات التصويت

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية في 27 محافظة، والتي من المقرر عقدها صباح اليوم الجمعة، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت توقف سير عمل  خدمات الأطباء بدءًا من يوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري وحتى 9 من نفس الشهر، وذلك بسبب تجهيزات انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، موضحه أنها ستعاود نشاطها من جديد صباح الأحد 10 أكتوبر، بعد إنتهاء العملية الانتخابية.

شروط المشاركة في الانتخابات

كانت نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق عن وجود بعض الشروط لمشاركة الأطباء في انتخاباتهم، حيث يمكن للطبيب التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

وكذلك التأكد من تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، ويشترط للإدلاء بالصوت أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله.

مقرات التصويت

حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة.
وأشارت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات إلى أن مقرات التصويت ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مناشده جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى.

ولفتت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا.

خطوات التصويت

حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، خطوات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وجاءت كالآتي:
1- تبدأ بتسلم الطبيب 5 بطاقات، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين فى المستوى المطلوب.
2- البطاقة الأولى بها أسماء جميع المرشحين للنقابة العامة أكثر من 15 سنة قيد، ويتم اختيار 3 فقط منها.
3- البطاقة الثانية بها أسماء جميع المرشحين لمقاعد النقابة العامة أقل من 15 سنة قيد، ويتم اختيار 3 مرشحين فقط.
4- البطاقة الثالثة بها أسماء جميع المرشحين للقطاع الذى يتبعه الطبيب ويجب انتخاب واحد فقط.
5- البطاقة الرابعة بها أسماء جميع المرشحين للنقابة الفرعية أكثر من 15 سنة قيد فى نقابة أطباء القاهرة مطلوب انتخاب 4 فقط، وفى نقابة أطباء الإسكندرية مطلوب انتخاب 3 فقط، وفى باقي المحافظات مطلوب انتخاب 2 فقط.
6- البطاقة الخامسة بها أسماء جميع المرشحين للنقابة الفرعية أقل من 15 سنة قيد فى نقابة القاهرة مطلوب انتخاب 4 مرشحين، وفى الإسكندرية 3 مرشحين، وفى باقي المحافظات 2 فقط.

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