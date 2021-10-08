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كارتيرون يعلق على عقوبة الزمالك
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:23 ص
رامي بشاي
علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على موقفه من إيقاف القيد لفريقه لفترتين.
وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت : "حكم تأييد عدم القيد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وفي النهاية أنا المدرب وعلينا دائما أن نتوقع كل هذه السيناريوهات ونضع أيضا الحلول للتعامل مع هذا الموقف بالشكل الأمثل".
واضاف : "قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة"
وتابع : "الزمالك يدفع الأن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة".
وأتم تصريحاته : "سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول".