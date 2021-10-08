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كارتيرون يكشف مفاجأة عن واقعة الانسحاب أمام الأهلي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب رحيله خلال عمله بالقلعة البيضاء في الولاية الأولى.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورتس "قرار رحيلي من قبل عن نادي الزمالك كان بسبب عدم وجود مناخ جيد للعمل".

واضاف: "الإنسحاب أمام النادي الأهلي في مباراة الدوري كان قرار رئيس النادي وقتها ولو القرار كان بيدي لوافقت على لعب المباراة الإنسحاب أمام المنافس ليس بالشئ الجيد".

يذكر أن كارتيرون كان قد رحل عن نادي الزمالك خلال الموسم الماضي قبل إنطلاق مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام ٢٠٢٠، حيث قام بدفع الشرط الجزائي من أجل تدريب فريق التعاون السعودي.

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