فيرنر يعلق على تجربته مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الألماني تيمو فيرنر نجم تشيلسي الإنجليزي أعرب عن عدم رضاه عن تواجده في الوقت الحالي في صفوف البلوز لكنه نفى سعيه للانضمام إلى نادي آخر.





وأوضحت صحيفة إكسبريس الألمانية أن تغيير فيرنر لوكيل أعماله بالإضافة إلى الأداء المتذبذب للنجم الألماني بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أدى إلى وجود تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي اللندني.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن فيرنر البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى تشيلسي في الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون جنيه إسترليني ويتقاضى النجم الألماني 270 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا فقط في 60 مباراة مع تشيلسي حتى الآن وهدفًا واحدًا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وقال فيرنر في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية: "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة في تشيلسي، بعد سنوات عديدة، تخلفت فجأة عن الركب واضطررت إلى القتال لشق طريقي مرة أخرى، مشوار اللاعب دائما ما يشهد تقلبات ولا تتمتع بالثبات في القمة لكنك تتعلم كيفية التعامل مع الأمر".





وأضاف: "يجب أن أقاتل مرة أخرى، هذا يعتبر تحديا بالنسبة لي، بالطبع أود الاستمتاع بمزيد من الدقائق لذلك أبذل قصارى جهدي في التدريب".





وتابع: "بالطبع لن أكون راضيا إذا لم ألعب، أريد أن أكون أساسيا في فريق كبير لكنني لا أقول أنني إذا لم أبدأ 10 أو 15 مباراة قبل أعياد الميلاد، فأنا أريد الرحيل، تحدث الأشياء بسرعة نسبيًا في كرة القدم، يجب أن أنظر إلى الصورة الأكبر لاتخاذ قراري".





وعن اختيار فولكر ستروث كوكيل أعمال جديد له من أجل تأمين انتقاله إلى بايرن ميونخ، قال فيرنر: "لم أختر فولكر لأن لديه مدرب بايرن ميونخ وبعض لاعبي الفريق، تعاملت معه للحصول على منظور جديد لمسيرتي، لا ينبغي أن يفسر هذا على أنه إشارة إلى بايرن ميونخ".





واختتم فيرنر تصريحاته قائلا: "لقد نجح الأمر بشكل جيد بيننا، لم يكن الأمر متعلقًا بأي نادي قد يثير اهتمامي في المستقبل، كان الأمر يتعلق فقط على أساس العلاقات الشخصية، كان التعاون حتى الآن جيدًا للغاية".



