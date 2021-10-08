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للمرة الأولى.. النجمة الأردنية زين عوض تحضر مهرجان "الجونة السينمائي"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:23 ص
زين عوض
زين عوض
يارا أحمد


تستعد النجمة الاردنية زين عوض، لحضور الدورة الخامسة لمهرجان "الجونة السينمائي" وتعد ضيفة شرف علي المهرجان للمرة الأولي.

وأكدت زين، في تصريحات صحفية انها سعيدة بحضورها مهرجان "الجونة السينمائي" وأنه من المهرجانات الهامة في مصر والعالم العربي نظرا لاستضافته لعدد كبير من الأفلام الهامة علي المستوي العالمي.

وكانت بعد النجاح الكبير الذي حققته زين، الشهيرة ب"فراشة الأغنية الأردنية" في مهرجان جرش للثقافة والفنون. فرضت نفسها نجمة لحفل ختام "مهرجان الأردن للإعلام العربي" الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان وحظي بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب.

وكانت قد أعربت الفنانة زين عوض ، عن سعادتها بإطلاق فيديو كليب ميدلي للفنانة سميرة توفيق أغنية "حيالله بليالي الكيف".

وأكدت زين عوض ، على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث، الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.


يُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وانتاج شيرين أبو حمدة ، وتنسيق ابراهيم العبدلات وإخراج جلال عبد الحميد.

الكلمات المفتاحية

مهرجان جرش مهرجان الجونة منوعات مطربة زين عوض

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