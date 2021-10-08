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سهير رمزي: أختي جت تسلم عليا في التكريم افتكرتها معجبة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:44 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
ولاء عبد الناصر
حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، مساء أمس الموافق الخميس.


وقالت سهير رمزى خلال لقائها مع وفاء الكيلاني: "لو شفت إخواتى فى الشارع مش هعرفهم هم يعرفنى لكن أنا معرفهمش".

وتابعت "كنت قاعدة بتعشى سمك فى بورسعيد بعد تكريمى من المحافظ جت واحدة تسلم عليا افتكرتها معجبة، قالت لى: أنا أختك".

ومن أهم أعمالها السينمائية:" ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، شيء من الحب، زواج بالإكراه، رجل فقد عقله"، وشاركت سهير رمزى الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال السينمائية

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