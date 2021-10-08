كارتيرون: أبوجبل قادر على منافسة الشناوي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على قدرة محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض في منافسة محمد الشناوي حارس الأهلي.





وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون على شاشة قناة اون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير : "محمد أبوجبل لديه كل المقومات لمنافسة محمد الشناوي وقادر على أن يصبح رقم واحد في منتخب مصر".





واضاف:"بذلت مجهود عصبي كبير في مواجهة السوبر أمام النادي الأهلي عام 2020 وكنت واثق من الفوز ونقلت ذلك للاعبين"





وتابع : "إعتمدت على روح الفريق لصنع مجموعة تقاتل على الفوز في نادي الزمالك خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الإهتمام بالجانب النفسي بالنسبة للاعب أمر هام".



