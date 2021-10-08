أيتن عامر تخوض السباق الرمضاني القادم 2022.. تعرف على التفاصيل







كشفت الفنانة آيتن عامر، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عن خوضها السباق الرمضاني القادم 2022.



حيث قالت آيتن عامر: نجهز مسلسل لشهر رمضان سينال إعجاب المواطنين هو دراما اجتماعية، وحاليا نصور في لبنان منذ شهر مسلسل وهو عنبر 6، اسم مؤقت، والذى يتحدث عن القضايا التي تتسبب في دخول النساء للسجون.





كانت آخر أعمال أيتن عامر الرمضانية مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال