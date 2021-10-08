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ميسي: لم أرتكب خطأ في الرحيل عن برشلونة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن انتقاله للنادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه لم يرتكب خطأ في الرحيل عن برشلونة.

وأكد ليونيل ميسي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" على سعادته بقرار انتقاله لنادي باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه لم يرتكب أي خطأ في الرحيل عن النادي الكتالوني والانتقال للعملاق الباريسي هذا الصيف.

وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان بعدما لم يتمكن برشلونة من تجديد التعاقد معه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ومنذ انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي، سجل ليونيل ميسي هدفا وحيدا، في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر سيتي 2 / 0 في دوري أبطال أوروبا.

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