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3 ورش مسرحية يطلقها مهرجان شرم الشيخ الدولي في دورته السادسة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:21 ص
مهرجان شرم الشيخ الدولي
مهرجان شرم الشيخ الدولي
يارا أحمد

يستعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي لإطلاق ثلاثة ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهي   ورشة لإعداد الممثل  بعنوان  "الجسد المقدس " ويقدمها الدكتور فريد النقراشي ، ورشة الكتابة المسرحية  بعنوان " فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح " ، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين ، أما الورشة الثالثة فهي في  المسرح الغنائي للفنان اليوناني  بافلوس كافورس .

ومن جانبه اوضح الدكتور فريد النقراشي، أن ورشة الجسد المقدس يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرح غير واقعي " تعبيري، رمزي “حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الابداع.

بينما أشار الكاتب نادر صلاح الدين أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية وخاصة انها أصعب انواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الاعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.
 
يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

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