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مصطفى ثابت: وثائق أمريكية سرية كشفت عظمة الجيش المصري

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن هناك وثائق أمريكية سرية، نُشرت مؤخرًا كشفت عن عظمة الجيش المصري وبطولاته خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973، موضحا أن الجيش المصري سطر ملحمة عسكرية من أعظم الملاحم على مدار التاريخ.

وأضاف "ثابت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن حرب الاستنزاف التي قادها البطل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساهمت ومهدت لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد رئيس تحرير موقع الفجر، بدور قادة الدول العربية المشرف والذين ساهموا في هذا الانتصار العظيم، متمنيا عودة الدولة للتكاتف يدا واحدة مرة أخرى من أجل قهر أي عدو يتربص بالمنطقة.

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مصطفى ثابت حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر

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