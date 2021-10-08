مصطفى ثابت: وثائق أمريكية سرية كشفت عظمة الجيش المصري

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن هناك وثائق أمريكية سرية، نُشرت مؤخرًا كشفت عن عظمة الجيش المصري وبطولاته خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973، موضحا أن الجيش المصري سطر ملحمة عسكرية من أعظم الملاحم على مدار التاريخ.





وأضاف "ثابت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن حرب الاستنزاف التي قادها البطل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساهمت ومهدت لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



