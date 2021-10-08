محمد هنيدي: "حققت أول أحلامي لما اشتريت الشقة في العجمي بـ 10 جنيه"

حل النجم محمد هنيدي ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc.



وتحدث هنيدي، عن أول شقة اشتراها، قائلا: "كان حلمى أسكن في العجمى، وأول شقة اشترتها كانت بـ10 جنيهات، وقتها كنت بتمشى في العجمى وموافق أشترى أي حاجة بسيطة وكان معايا صديقى أحمد عبد الله وفى حد بتاع عقارات بيورينى شقة في أول دور وهى غرفتين وقالى خدها فقلتلها مش معايا فلوس، فقالى معاك كام قلتله معايا 10 جنيه، قالى هاتها ونكتب العقد وبعد كدة فضلت أقسطها".



يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان المصري للسينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، في العام 2017، وشارك في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.