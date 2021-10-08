مصطفى ثابت يحذر من جماعة الإخوان الإرهابية: يشككون في انتصارات أكتوبر

حذر الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، من جماعة الإخوان الإرهابية وما تفعله في الوطن، مشددًا على أن العدو الإسرائيلي اعترف بانتصار مصر في حرب أكتوبر، والجماعة الإرهابية تشكك في هذا الانتصار.





وأضاف "ثابت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تبث الأكاذيب للتشكيك في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الذي اعترف بها العدو، لدرجة أنهم قاموا بتضعيف حديث النبي (ص) "إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض".



