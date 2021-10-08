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نوال الكويتية تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:43 ص
نوال الكويتية
نوال الكويتية
لمياء علي

اطلت الفنانة ​نوال الكويتية​ بصورة جديدة لتشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أبيض.

وبدت نوال وقد أعطت ظهرها للكاميرا والفستان كان مفتوحاً عند الظهر، واعتمدت نوال قصة شعر القصير إلى حدود الكتفين فيما تركت يديها الاثنتين مرفوعتين قليلاً وكتبت على الصورة اسمها "نوال" بأحرف عربية وأجنبية.

ولم يعرف إذا ما كانت الفنانة الكويتية تروج لعطرها الذي يحمل اسمها أم لعمل غنائي جديد.

وقام أحد المتابعين بالمقارنة بين غلاف ألبوم الفنانة ​إليسا​ "صاحبة رأي" الذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية بقصة الشعر نفسها وفتحة الظهر والوقفة نفسها ولكن إليسا أنها كانت واقفة وهي تنظر إلى مرآة بنسختين منها بينما فستان نوال جاء مغطى عند ظهرها ولم تظهر أما نوال فلم تقف أمام مرآة.
لكن المتابعين المحبين للفنانة الكويتية أمطروها بالتعليقات المشيدة بأناقتها وكم يليق بها الأبيض وبشوقهم لأعمالها ولعطرها.

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