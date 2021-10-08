كارتيرون يكشف واقعة تمزيق قميص أزارو

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس مباراة الأهلي والترجي وواقعة تمزيق قميص المغربي وليد ازارو الشهيرة.





وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون على شاشة قناة اون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير : "في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الترجي مررنا بأجواء كارثية خارج الملعب وكان يجب عدم لعب المباراة".





واضاف:"تقرير الكاف ظلمني في واقعة قميص وليد أزارو في نهائي دوري أبطال عام 2018 وفي مباراة العودة تعرضنا لأجواء كارثية خارج الملعب".





وتابع : "ثأرت لنفسي من الترجي بالفوز عليه مع الزمالك في السوبر الأفريقي، وذلك بعد الخسارة أمامه أثناء قيادتي للأهلي.





وأتم حديثه قائلا : "إدارة الأهلي تعاملت معي باحترام كبير وكنا في حالة حرب في عودة نهائي أفريقيا ضد الترجي ولم أطلب من أزارو تمزيق التيشيرت في الذهاب".



