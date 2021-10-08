باريس سان جيرمان يتطلع لخطف محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة باريس سان جرمان يدرس تقديم عرض مفاجئ لشراء خدمات لاعب ليفربول محمد صلاح.





ويبحث سان جرمان عن لاعب يمكنه سد الفراغ الناتج عن إمكانية رحيل الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.





لكن باريس سان جيرمان يضع ضمن اهتماماته ضم صلاح، وفقا لما ذكره الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو.





وقال الصحفي الإيطالي في مقابلة مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند على قناة الأخير بمنصة "يوتيوب": "باريس سان جيرمان كان يدرس إمكانية استقدام صلاح في وقت مبكر من الصيف، إذا تم بيع مبابي إلى ريال مدريد. كانوا مستعدين لعمل شيء كبير، وأرادوا تجربته مع صلاح".





وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد ألمح مؤخرًا إلى أن "لوس بلانكوس" قد يتعاقد مع مبابي في كانون الأول/يناير المقبل.





وأضاف رومانو: "صلاح ما يزال في مفاوضات مع ليفربول، حسب ما قيل لي، إنه يحب الجماهير والمدينة وكل شيء، لكن لا يوج د اتفاق حتى الآن على عقد جديد.. حتى الصيف المقبل ستكون أولوية ليفربول هي تمديد عقد صلاح".





وأوضح أن مسؤولي النادي الباريسي في حالة ترقب ومتابعة لأكثر من لاعب بأندية مختلفة، من ضمنهم محمد صلاح، لتعزيز الفريق حال رحيل مبابي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع الريدز صيف 2023، وتشير تقارير إلى مطالبته بالحصول على راتب أسبوعي قدره 380 ألف جنيه، من أجل الاستمرار في أنفيلد.



