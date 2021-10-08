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عمر العبداللات يتألق في جرش

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:27 ص
عمر العبدلات
عمر العبدلات
لمياء علي


شارك الفنان الأردني ​عمر العبد اللات​ في حفل افتتاح ​مهرجان الإعلام الأردني​ (دورة القدس).

ونشر العبد اللات مقطع فيديو له من مشاركته الغنائية في هذا الحفل وعلق عليه :"نجتمع دائما في حب القدس تشرفت بالمشاركة بحفل إفتتاح مهرجان الإعلام الأردني العربي ( دورة القدس )".

من ناحية أخرى حقق العبد اللات نجاح كبير في حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام 2021 و في جميع مشاركاته، وشهد له الحضور الجماهيري والتفاعل المنقطع النظير مع أغنياته على المسرح الجنوبي، ليكون كما وصفته الصحافة الأردنية والعربية مسك ختام المهرجان.

وتلقى العبد اللات تكريماً من وزير الثقافة الأردني ​علي العايد​ حيث منحه درع تكريم المهرجان الذي يشارك به كل عام.

الكلمات المفتاحية

وزير الثقافه مهرجان جرش منوعات مزيكا فن عمر العبدالات

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