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فاطمة الصفي تدعم علي كاكولي في أزمته

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


وجه كل من الممثلة الكويتية ​فاطمة الصفي​ والممثل اللبناني ​وائل منصور​ رسالة تضامن لزميلهما في مسلسل "​دفعة بيروت​" الممثل الكويتي ​علي كاكولي​ بعد ان تم القبض عليه بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

وظهرت فاطمة الصفي مع وائل منصور بفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية "النفخة الكدابة" من غناء الكاكولي، وعلقا باللغة الإنجليزية: "نحبك".

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد حكمت في آخر أيلول الماضي، بحبس كاكولي مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 16 ألف دولار أميركي بعد إدانته بالتهمة الموجهة إليه.

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