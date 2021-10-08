فاطمة الصفي تدعم علي كاكولي في أزمته





وجه كل من الممثلة الكويتية ​فاطمة الصفي​ والممثل اللبناني ​وائل منصور​ رسالة تضامن لزميلهما في مسلسل "​دفعة بيروت​" الممثل الكويتي ​علي كاكولي​ بعد ان تم القبض عليه بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.



وظهرت فاطمة الصفي مع وائل منصور بفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية "النفخة الكدابة" من غناء الكاكولي، وعلقا باللغة الإنجليزية: "نحبك".



وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد حكمت في آخر أيلول الماضي، بحبس كاكولي مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 16 ألف دولار أميركي بعد إدانته بالتهمة الموجهة إليه.



