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كارتيرون: لن نتنازل عن الفوز بأي بطولة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الأخيرة.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون على شاشة قناة اون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير : "قاتلنا من أجل الفوز ببطولة الدوري العام، ورسالتنا لكل المنافسين أننا لن نتنازل عن الفوز بأي بطولة".

واضاف:"حسين لبيب شخص رائع وذكي ويحترم الجميع تولى المسئولية في وصعب وواجه أزمات كبيرة تعامل معها بشكل جيد".

وتابع : "الحظ لم يحالفنا أمام النادي الأهلي في مباراة الدوري لكن الآن الأمر مختلف لدينا لاعبون بمستوى رائع وقادرون على الفوز على الأهلي".

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