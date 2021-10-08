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ريال مدريد يستهدف نجم ليفركوزن

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أبدى نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في الحصول على خدمات فلوريان فيرتز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ريال مدريد، يواجه منافسة شرسة مع عدد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ18 عامًا أيضًا.

وأكدت أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، يهتمون بالتعاقد مع اللاعب، مشيرة إلى أن اللاعب ليس لديه النية في الرحيل عن صفوف فريقه، في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السعر المبدئي لفريتز سيكون 100 مليون يورو، وكان بايرن ميونخ يتابعه منذ فترة طويلة، وهو الأكثر اهتماما بالتعاقد معه.

وكان هانز يواخيم فيرتز، والد ومدير أعمال فلوريان فيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن، أكد أنه لا يجب على النادي أن يشعر بالقلق إزاء احتمالات رحيل اللاعب عن صفوفه في وقت قريب.

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