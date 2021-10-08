بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تمازح أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهر بإطلالة مميزة، حازت على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه وكانت أبرز التعليقات من زوجته الفنانة هنا الزاهد مازحة: “فين اتصورت عن طريق الموهوبة هنا؟”.





وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي "فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

